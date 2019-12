Unbekannte stürmten das Haus an der Bremer Straße und bedrohten den Angestellten (26) mit einer Pistole. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Unbekannte haben ein Hotel in Marmstorf überfallen und den Angestellten mit einer Pistole bedroht (Symbolbild).

Zeugenaufruf Maskiert und bewaffnet: Männer überfallen Hotel in Marmstorf

Hamburg. Zwei maskierte Männer haben in der Nacht zu Freitag ein Hotel in Hamburg-Marmstorf überfallen. Einer der beiden Täter hatte eine Pistole, wie die Polizei mitteilte. Um 3.14 Uhr stürmten die Unbekannten das Hotel "Musas Grüne Tanne" an der Bremer Straße und bedrohten den 26 Jahre alten Angestellten. Dann flüchteten sie mit einer zunächst unbekannten, aber nicht sehr hohen Menge Geld aus der Kasse. Verletzt wurde niemand, die Täter sind auf der Flucht.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle.

( dpa/HA )