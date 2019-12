Hamburg. In der Nacht zum Donnerstag ist es im Stadtteil Francop zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein mit drei jungen Leuten besetztes Auto kam gegen 2.10 Uhr auf der Straße An der Alten Süderelbe in einer leichten Linkskurve in Höhe der Brücke über den Hakengraben von der Fahrbahn ab und krachte in einen Betonpoller der Leitplanke.

Alle drei Insassen, zwei Frauen im Alter von jeweils 20 Jahren und der 21 Jahre alte Fahrer, wurden dabei schwer verletzt. Eine der beiden Beifahrerinnen schwebt laut polizeilichem Lagedienst in Lebensgefahr.

Auto fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Auf der Umgehungsstraße Finkenwerder sind 60 km/h erlaubt.