Hamburg. Der Akazienweg in Blankenese gehört zu den ruhigen Wohnstraßen in der Gegend, mit schmucken Häusern hinter hohen Hecken. Doch am Sonnabend sorgte hier ein größerer Polizeieinsatz für Aufsehen – mit Folgen.

Ein Anwohner hatte gegen 17.50 Uhr bemerkt, dass in einem Haus in der schmalen Straße die Alarmanlage ausgelöst worden war. Der Mann rief die Polizei. Zugleich sah der Zeuge, wie zwei Täter wegrannten. Einen der Männer versuchte er noch einzuholen. Die beiden Verdächtigen trennten sich, ein etwa 1,90 Meter großer Flüchtender lief dabei in Richtung der S-Bahnstation Blankenese. Schnell war die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort.

Um die Flucht zu erschweren, wurden zudem die S-Bahnen zwischen 18 und 18.17 Uhr in Blankenese zurückgehalten. Doch letztlich verlief der Einsatz ergebnislos. Beide Verdächtige konnten fliehen. Ob sie Diebesgut erbeuteten, konnte die Polizei am Sonnabend noch nicht sagen.