Mysteriös: 29-jähriger Hamburger seit drei Monaten vermisst

Hamburg. Es ist ein rätselhafter Fall, der die Hamburger Polizei beschäftigt: Ein junger, sportlicher Mann erscheint plötzlich nicht mehr bei seiner Arbeit. Auch eine geplante und bereits bezahlte Fernreise tritt er nicht an. Das Landeskriminalamt ermittelt – aber von dem Vermissten fehlt jede Spur. Drei Monate nach seinem Verschwinden sucht die Polizei nun mit Fotos nach dem 29 Jahre alten Matheus Jose Gabriel Amaro.

Der Informatiker, der für eine IT-Firma in Hamburg arbeitet, wurde bereits am 21. September von seiner Familie als vermisst gemeldet, wie Polizeisprecherin Evi Theodoridou am Dienstag mitteilte. Die Familie sei in Sorge gewesen. Matheus Jose Gabriel Amaro ist brasilianischer Staatsbürger und lebt laut Polizei seit dreieinhalb Jahren in Deutschland. "Es gibt keinerlei Hinweise darauf, wo er sich aufhalten könnte", so Theodoridou.

Vermisster gilt bei Arbeitgeber als sehr zuverlässig

Der Vermisste ist Informatiker und 29 Jahre alt.

Foto: Polizei Hamburg

Dafür, dass das Amtsgericht Hamburg nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen hat, gibt es mehrere Gründe. Stutzig macht etwa, dass Matheus Jose Gabriel Amaro eine im Oktober geplante Reise nach Brasilien bezahlt, aber nicht angetreten hat. "Das ist schon ungewöhnlich", sagte Polizeisprecherin Theodoridou. Zudem gelte der 29-Jährige bei seinem Arbeitgeber als sehr zuverlässig.

Matheus Jose Gabriel Amaro wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,90 Meter groß

schlanke, athletische Figur

dunkelblonde Haare

blau-graue Augen

möglicherweise Dreitagebart oder Vollbart oder rasiert

Polizei bittet um Hinweise

Matheus Jose Gabriel Amaro könnte auch rasiert sein.

Foto: Polizei Hamburg

Zuletzt wurde der Informatiker, der über ein abgeschlossenes Studium verfügt, in einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck, einer dunklen Hose, einer dunkelgrünen Jacke und hellen Nike-Schuhen gesehen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Matheus Jose Gabriel Amaro geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

( coe )