Hamburg. Ein psychisch auffälliger und betrunkener Mann soll einen 24-Jährigen am Dienstagabend in Harburg mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Tatverdächtige in eine Psychiatrie.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der 34-Jährige gegen 21.50 Uhr an der Straße Zur Seehafenbrücke und der Schwarzenbergstraße wahllos Passanten bepöbelt. Das spätere Opfer sprach den Mann an und versuchte, diesen zu beruhigen. Das ging nach hinten los: Der Betrunkene zog ein Messer, verletzte den 24-Jährigen und flüchtete in Richtung Heimfeld.

Amtsarzt ordnet Unterbringung in geschlossener Psychiatrie an

Die alarmierten Polizeibeamten konnten dort die Wohnung des mutmaßlichen Täters ermitteln und ihn vorläufig festnehmen. Sie stellten auch das mutmaßliche Tatmesser sicher. Die Polizisten nahmen den Mann als verwirrt und abwesend wahr.

Er wurde zunächst zum Kommissariat 46 gebracht, wo ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde: 1,5 Promille. Ein hinzugerufener Amtsarzt ordnete schließlich die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie eines Krankenhauses an. Das 24-jährige Opfer wurde derweil zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei ermittelt.