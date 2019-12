Maskierter überfällt Tankstelle mit Pistole in Volksdorf – Zeugenaufruf

Ein Unbekannter bedrohte den Mitarbeiter einer Shell-Tankstelle in Volksdorf und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht in der Umgebung nach Hinweisen.

Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall auf eine Shell-Tankstelle an der Eulenkrugstraße in Volksdorf.

Hamburg. Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend eine Tankstelle in Volksdorf überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der maskierte Mann um 21.14 Uhr die Shell-Tankstelle an der Eulenkrugstraße, bedrohte den 54 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Mit einem geringen Betrag flüchtete der Täter in Richtung stadtauswärts. Eine anschließende Fahndung mit acht Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber Libelle 2 blieb erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 25 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

normale bis sportliche Statur

dunkel gekleidet und maskiert

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sollen sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter Rufnummer 4286-56789 oder bei einer Dienststelle melden.