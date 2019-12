Hamburg. Gemütlich Glühwein trinken, während andere durch die Läden eilen, um Geschenke zu besorgen: Selten im Jahr ist die Hamburger Innenstadt so voller Menschen wie kurz vor Weihnachten. Aber auf ihren Fersen sind Kriminelle unterwegs. Zum Fest der Diebe warnen Polizei und Zoll mit Nachdruck vor "weihnachtlichen Langfingern."

"Diese suchen sich ihre Opfer gezielt in der räumlichen Enge und in dem Gedränge auf den Weihnachtsmärkten und den Einkaufspassagen", teilte Marcus Henschel von der Bundespolizeiinspektion am Flughafen Hamburg mit. Auch in den zum Fest stärker frequentierten Bahnhöfen und Zügen sowie dem Flughafen sollen Reisende mit Diebstahlversuchen rechnen und auf ihr Gepäck Acht geben.

Vorsicht vor Taschendieben – diese Dinge sollten Sie beachten

Nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mitnehmen wie nötig

Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung aufbewahren und möglichst nah am Körper tragen

Taschen immer mit der Verschlussseite zum Körper tragen, insbesondere im Gedränge

Vor allem im Gedränge auf die mitgeführten Wertsachen und Taschen achten

Girokarte gestohlen? So sperren Sie ihre Karten richtig

Wer dennoch Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist, sollte zunächst eventuell entwendete Zahlungskarten sofort sperren lassen (Sperrnotruf 116 116). Damit eine Debitkarte (Girocard, früher EC-Karte) auch für das elektronische Lastschriftverfahren (SEPA) gesperrt werden kann, muss der Verlust bei der Polizei gemeldet werden. Nur dort könne eine sogenannte freiwillige KUNO-Sperrung bei den Handelsunternehmen veranlasst werden. Erst dann werde die Karte beim Bezahlen in Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt.

Um auch Reisende während der Weihnachtsferien zu warnen, informieren Bundespolizei, Polizei und Zoll Hamburg am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. Dezember, am Hamburger Flughafen in Terminal 1 von 8 bis 16 Uhr zum Thema "Sicherheit auf Reisen".