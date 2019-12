Hamburg. Großeinsatz der Polizei in Niendorf: Vor einem Döner-Imbiss in der Paul-Sorge-Straße wurden am frühen Dienstagabend gegen 18 Uhr vier Personen vorläufig festgenommen. "Es herrschte eine Bedrohungslage", so der Lagedienst der Polizei. Dabei soll es um Drogenschulden gegangen sein. Weitere Einzelheiten waren am Abend noch nicht bekannt. Die Umstände der Tat mussten laut Lagedienst zunächst auf der Wache sortiert werden.

Vor Döner-Imbiss: Festnahme durch SEK

Nach Abendblatt-Informationen wurden drei Personen, die auf dem Weg von ihrer Wohnung zu dem Döner-Lokal waren, vor dem Imbiss vom Sondereinsatzkommando (SEK) festgenommen. Was zuvor geschehen war, konnte die Polizei noch nicht mitteilen.

Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Insgesamt waren mehrere Streifenwagen und Diensthunde im Einsatz.