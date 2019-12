Hamburg. Ein 22 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Dienstag in Eilbek mehrere Schüsse aus einer Waffe abgefeuert. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, hatte ein Zeuge um 2.54 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er beobachtet hatte, wie der Mann vor einer Shisha-Bar an der Wandsbeker Chaussee mehrere Schüsse abgegeben hatte und anschließend mit der Waffe in die Bar ging.

Die alarmierten Beamten betraten die Bar und identifizierten den mutmaßlichen Schützen anhand der abgegebenen Täterbeschreibung. Bei dem polizeibekannten 22-Jährigen fanden sie neben einer Schreckschusswaffe auch ein Messer. Der 22-Jährige versuchte noch, andere Gäste gegen die Beamten aufzuwiegeln und hinterfragte auch deren Einschreiten, räumte dann aber ein, nicht im Besitz eines Kleinen Waffenscheins zu sein.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen Waffengesetz

Die Polizisten stellten die Waffe und das Messer sicher. Auf dem Gehweg vor der Bar fanden sie mehrere verschossene Patronenhülsen.

Der Tatverdächtige verblieb mangels Haftgründen auf freiem Fuß. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.