Hamburg. "Dümmer als die Polizei erlaubt": In diese Kategorie fällt ein Fall, in dem ein verurteilter Kokaindealer auf Freigang die Hauptrolle spielt. Bei seinem Ausflug in die Freiheit verfiel der 51-Jährige offenbar in alte Muster zurück, konsumierte erhebliche Mengen Alkohol sowie Kokain, um sich dann hinters Steuer zu setzen und über die Köhlbrandbrücke zu rasen. Der Hamburger Polizei entgingen die Eskapaden des 51-Jährigen natürlich nicht. Die Folge: Auf den nächsten Freigang muss der Mann nun noch einige Zeit warten.

Beamte beobachteten am Montagabend, wie der Fahrer eines Mercedes C300 die Kreuzung Finkenwerder Straße/Rugenberger Damm bei Rot anzeigender Ampel und mit zügiger Geschwindigkeit überquerte. "Bei der Nachfahrt dokumentierten die Beamten auf der Köhlbrandbrücke eine Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h bei erlaubten 50 km/h und eine Geschwindigkeit von 86 km/h bei ebenfalls erlaubten 50 km/h auf der Ellerholzbrücke", sagte Polizeisprecherin Evi Theodoridou am Dienstag.

Raser auf Köhlbrandbrücke – unter Kokain-Einfluss

Am Veddeler Damm stoppte die Polizei den Mercedes und überprüfte den Fahrer. Dabei wurden die Beamten sofort stutzig. Der Grund: Der 51-jährige Mann musste sich an dem Auto abstützen und konnte sich kaum auf den Beinen halten. "Darüber hinaus zeigte er weitere körperliche Auffälligkeiten, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum hindeuteten", so Theodoridou.

Wissenswertes zur Köhlbrandbrücke:

Die Köhlbrandbrücke wurde 1974 eröffnet

Die Köhlbrandbrücke hat damals 160 Millionen D-Mark gekostet

Die Köhlbrandbrücke verbindet die Elbinsel Wilhelmsburg mit der A7

Die Brücke, getragen von 75 Pfeilern, zwei Pylonen und 88 Tragseilen, ist 3618 Meter lang

In spätestens zehn Jahren muss Köhlbrandbrücke ersetzt werden. Möglicherweise hilft der Bund bei einer neuen Köhlbrandquerung

Dieser Eindruck bestätigte sich kurze Zeit später: Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Für eine Blutprobenentnahme wurde der zugedröhnte 51-Jährige zum Wasserschutzpolizeikommissariat am Roßdamm gebracht. Dort folgte die nächste Überraschung. Als die Beamten seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass der Mann zurzeit eine Freiheitsstrafe wegen Kokainhandels verbüßt und Freigang hatte.

Auf Ausflüge in die Freiheit muss der 51-Jährige zunächst verzichten. Seine Vollzugslockerung wurde umgehend widerrufen. Er kam wieder ins Untersuchungsgefängnis in Hamburg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und stellten den Führerschein des 51-Jährigen sicher.