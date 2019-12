Hamburg. Nach einem Einbruch in ihre Wohnung hat eine Frau den mutmaßlichen Einbrecher anhand des Diebesguts erkannt: Er trug neben einer erbeuteten, roten Männerhose auch die Gucci-Handtasche der Frau, als er am Tag nach dem Einbruch auf dem Hansaplatz unterwegs war.

Am Abend zuvor fand der Einbruch zwischen 21 und 23 Uhr in der Wohnung der 28-Jährigen in der Brennerstraße in St. Georg statt. Dabei wurden neben Schmuck auch eine kleine Gucci-Handtasche und die rote Hose ihres Lebensgefährten entwendet.

Einbrecher trug Diebesgut auf dem Hansaplatz

Am Donnerstag entdeckte die Geschädigte das Diebesgut zufällig an einem Mann auf dem Hansaplatz. Anhand individueller Merkmale konnte sie die Hose und ihre Tasche eindeutig identifizieren. Sie stellte den Mann daraufhin zur Rede und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Anschließend fanden sie bei dem 31-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Hamburg weiteres Diebesgut und persönliche Papiere der 28-Jährigen.

Der Mann sei insbesondere wegen Eigentumsdelikten bekannt, teilte die Polizei mit. Zu den Vorwürfen schwieg er jedoch. Am Freitag erließ der Haftrichter einen auf Wohnungseinbruchdiebstahl lautenden Haftbefehl.