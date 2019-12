Hamburg. In der Nacht zum Sonnabend schlief ein Mann in der S-Bahn in Richtung Elbgaustraße ein. Mitarbeiter forderten den Mann an der Endhaltestelle auf, die Bahn zu verlassen. Er weigerte sich und verstieß stattdessen gegen das Alkoholkonsumverbot. Bei der anschließenden Feststellung der Personalien, stellte die Bundespolizei fest, dass der 58-Jährige mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kontrollierten die Züge der S-Bahn, da diese im Bahnhof Elbgaustraße ausgesetzt werden sollten. Dabei fiel ihnen der schlafende Mann auf. Dieser widersetzte sich jedoch der Aufforderung, den Wagen zu verlassen und verstieß darüber hinaus gegen das Alkoholkonsumverbot, indem er aus einer Dose Bier trank.

Mann wurde per Haftbefehl gesucht

Bei der Personalienfeststellung auf dem Bahnsteig bemerkten die Beamten der gerufenen Bundespolizei, dass der 58-Jährige wegen Diebstahls mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizisten nahmen ihn daher mit aufs Bundespolizeirevier Hamburg-Altona. Vor Ort wurde bei der Durchsuchung des Mannes ein Atemalkohol von 1.2 Promille sowie eine geringe Menge einer betäubungsmittelartigen Substanz festgestellt. Vermutlich sei es Marihuana, teilte die Bundespolizei mit.

Da der Mann den haftbefreienden Betrag von 567 Euro nicht bezahlen konnte, kam er in eine Haftanstalt. Dort muss er nun eine Freiheitsstrafe von 81 Tagen absitzen.