Hamburg. In der Stein-Hardenberg-Straße ist es heute Mittag gegen 13.17 Uhr zu einem Unfall gekommen. Nach Informationen des Abendblattes musste ein Audi-Fahrer in Höhe Bargteheider Straße einem Hindernis ausweichen. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Ein Volvo wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Bei dem Unfall wurde niemand ernsthaft verletzt.

Die Stein-Hardenberg-Straße musste während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten Richtung stadteinwärts für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.