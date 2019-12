Hamburg. Es war eine dieser vorweihnachtlichen Verkehrskontrollen, bei denen eigentlich Glühwein-Sünder erwischt werden sollten. Doch statt Alkoholverstößen stellte die Polizei bei der Aktion am späten Donnerstagabend deutlich mehr Autofahrer fest, die sich unter Drogeneinfluss hinter das Lenkrad gesetzt hatten. Während elf Autofahrer ihren Führerschein vor allem wegen Marihuanakonsums loswurden, waren es nur vier Autofahrer, deren Fahrerlaubnis wegen Alkohols eingezogen wurde.

Mobile Kontrollen im Stadtgebiet

Um kurz nach 19 Uhr hatte die Polizei die Jungiusstraße „dicht gemacht“ und den Verkehr vom Gorch-Fock-Wall in die Kontrollstelle gelenkt. Dort winkten Polizisten immer wieder Fahrzeuge heraus.

Als kurz nach Mitternacht der Einsatz beendet war, bei dem auch an der Rennbahnstraße und mobil im gesamten Stadtgebiet kontrolliert wurde, waren 467 Fahrzeuge und 498 Insassen kontrolliert worden. „Wir haben sechs Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis, einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein verbotenes Fahrzeugrennen festgestellt“, so Polizeisprecherin Evi Theodoridou.

Vermutlicher Dealer entdeckt

An der Jungiusstraße ging den Beamten ein 35-Jähriger ins Netz, der 26 Gramm Marihuana und sieben Gramm Kokain in einem Rucksack auf dem Beifahrersitz hatte. Er behauptete zunächst, dass das Rauschgift für den „Eigenbedarf“ sei. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung in Henstedt-Ulzburg besteht der Verdacht, dass er ein Dealer ist. Dort wurden 350 Gramm Marihuana, eine Feinwaage, 3500 Euro Drogengeld und Testosteron sichergestellt.

An der Kontrolle waren neben der Polizei auch der Zoll und Taxi-Kontrolleure der Fachbehörde beteiligt. Die zogen ein Taxi aus dem Verkehr, bei dem der Verdacht besteht, dass am Taxameter manipuliert wurde. Der Fahrer musste vor Ort das Taxischild vom Dach seines Fahrzeugs entfernen.