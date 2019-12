Hamburg. Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Hamburg-Horn: Am Freitag gegen 12 Uhr wurden die Retter zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hermannnstal gerufen. Dort sollte das Mobiliar in einer Wohnung in Brand stehen, wie ein Sprecher des Lagedienstes dem Abendblatt sagte.

Als die Einsatzkräfte die verqualmte Wohnung erreichten, entdeckten sie ein in Flammen stehendes Sofa und den Bewohner, der sich schwere Verbrennungen an den Händen zugezogen hatte. Der Mann hatte versucht, sein Benzinfeuerzeug über der Couch nachzufüllen. Dabei kam es laut Feuerwehr zu einer Verpuffung, eine Stichflamme setzte vermutlich das Sofa in Brand.

Die Retter löschten das Feuer, der Bewohner musste mit Verbrennungen zweiten Grades in eine Klinik transportiert werden. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei.