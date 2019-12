Hamburg. Sich in der Nachbarschaft auszukennen, das zahlt sich nicht nur für Anwohner aus, sondern auch für Polizisten: Nachdem den Zivilfahndern gegen Mitternacht ein Einbruch in einen Kellerraum in Jenfeld gemeldet worden war, schauten sie einmal in einer Kneipe in der um die Ecke liegenden Charlottenburger Straße vorbei. Denn diese kennen die Beamten bereits aus früheren Einsätzen, dort soll regelmäßig mit Diebesgut gehandelt werden.

Der Kellereinbrecher war dort zwar nicht zu Gast – doch war der Einsatz trotzdem alles andere als umsonst. Vor dem Tresen trafen sie auf einen ausführlich polizeibekannten 36-Jährigen, der über den Besuch von Amts wegen mutmaßlich nicht sonderlich begeistert gewesen sein dürfte: Schließlich wurde nicht nur mit einem, sondern gleich "mit mehreren Haftbefehlen" nach ihm gesucht, wie Polizeisprecherin Nina Kaluza erklärt.

Entsprechend hektisch versuchte der Mann, "sich unauffällig mehrerer Gegenstände hinter dem Tresen zu entledigen", so Kaluza weiter. Allem Anschein nach nicht so unauffällig, wie er dachte. Die 40 Gramm Kokain, 20 Gramm Marihuana und 100 Euro Falschgeld fanden die Beamten jedenfalls trotzdem.

Drogen, Falschgeld und diverse gestohlene Gegenstände gefunden

Und weil sie gerade so schön in Schwung waren, durchsuchten sie auch noch den Rest der Kneipe: Neben weiteren zehn Gramm Marihuana führte die spontane Aufräumaktion "diverse Gegenstände, die mutmaßlich aus Straftaten stammten oder für deren Begehung genutzt wurden" zu Tage: knapp 50 Ausweise, Führerscheine, Krankenversicherungs- und EC-Karten, einige Mobiltelefone, Werkzeugkoffer und Schmuckstücke, eine nicht näher bezifferte Menge Bargeld und zwei Stichwaffen.

Zum großen Teil war das bunte Sammelsurium verschiedenen Eigentumsdelikten zuzuordnen, weswegen alles beschlagnahmt wurde, um es den rechtmäßigen Besitzern übergeben zu können.

Per Haftbefehl gesuchter Geldfälscher mit Werkstatt in der Wohnung

Nun erst recht auf den Geschmack gekommen wurde auch noch ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Falschgeld- und Drogendealers erwirkt. Dort wurden zwar keine weiteren Drogen mehr gefunden, wohl aber eine "offenbar eigens zur Geld- bzw. Dokumentenfälschung eingerichtete Werkstatt", wie die Sprecherin erklärt. Die Werkstatt und ihre Produkte, "diverse weitere gefälschte Geldscheine", wurden naheliegenderweise ebenfalls sichergestellt.

Dass sich der 36-Jährige jetzt auch langfristig nicht mehr in der Kneipe blicken lassen kann, ohne ernsthaften Ärger zu bekommen, dürfte augenblicklich sein maximal drittgrößtes Problem sein: Wegen der bereits ergangenen Haftbefehle kam er direkt in Untersuchungshaft – und zur Sicherheit streben die nun zuständigen Fachdezernate für Drogen- und Falschgelddelikte auch für die nun bekannt gewordenen Straftaten weitere Haftbefehle an.