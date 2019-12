Hamburg. Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Bus am Bahnhof Dammtor in Hamburg sind am Dienstagmorgen mindestens zwei Menschen verletzt worden. Feuerwehr und Polizei sind gegen 9.30 Uhr mit einem Großaufgebot vor Ort, es kommt zu langen Staus.

Wie der Unfall passierte, ist bisher nicht bekannt. Der Verkehrsknoten Dammtor gilt als besonders gefährlich, immer wieder kommt es dort zu Unfällen mit Linienbussen. Zuletzt wurden im August 19 Menschen verletzt, als ein Pkw-Fahrer auf die Busspur fuhr und die Fahrerin des Busses zu einer Notbremsung zwang.