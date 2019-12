Hamburg. Der Notruf ging um 21.03 Uhr am Montagabend bei der Polizei ein: In einem Restaurant im Levantehaus an der Mönckebergstraße hat ein Gast auf einen Kellner eingestochen und den Mann schwer verletzt. Das teilte der polizeiliche Lagedienst auf Nachfrage mit.

Die Polizei ist zurzeit vor Ort.

