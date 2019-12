15-Jähriger bei Unfall verletzt – Autofahrer flüchtet

Hamburg. Ein 15-Jähriger ist am vergangenen Freitrag von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Fahrer flüchtete und konnte bis jetzt nicht ausfindig gemacht werden. Deswegen bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der Jugendliche um 16.35 Uhr an der Ecke Luisenweg/ Eiffestraße bei grüner Fußgängerampel die Eiffestraße überqueren. In diesem Moment bog ein BMW Kombi aus dem Luisenweg nach links in die Eiffestraße ein. Dabei übersah der Fahrer anscheinend den Jungen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 4286-54961 bei der Verkehrsdirektion 42 zu melden.

( HA )