Hamburg Geldbote in Barmbek überfallen – beide Täter flüchtig

Hamburg. In der Schwalbenstraße in Barmbek ist am Montagvormittag ein Geldbote überfallen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Hamburger Polizei haben zwei Männer um 11.10 Uhr den Geldboten auf der Straße attackiert und ihm eine Tasche entrissen. Es waren zahlreiche Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zwar konnte ein Personenspürhund der Polizei die Spur der geflüchteten Täter bis zum Bahnhof Habichtstraße verfolgen, verlor sie dort aber auf dem Bahnsteig. Jetzt hat das Raubdezernat die Ermittlungen übernommen.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 42886-56789 zu melden oder an jeder beleibigen Polizeidienststelle

( arg/cw )