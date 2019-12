Hamburg. Auf einer Baustelle an der Straße Baumacker in Eidelstedt musste am Montagvormittag ein Arbeiter wiederbelebt werden.

Wie die Feuerwehr Hamburg auf Anfrage mitteilt, war sie um 10.16 Uhr alarmiert worden, weil es einem der Arbeiter aufgrund einer Erkrankung sehr schlecht ging. Nach der Reanimation wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.