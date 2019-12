Hamburg. Ein Albtraum für Eltern und Kind: Im Hamburger Hauptbahnhof ist am Sonnabend ein dreijähriger Junge im Gedränge verloren gegangen. Die mehrköpfige Familie stieg um 17.45 Uhr in einen Metronom, um Verwandte in Harburg zu besuchen. Doch kaum war der Zug abgefahren, bemerkten die Eltern, dass ihr kleiner Sohn fehlte. Völlig aufgelöst erschienen sie bei der Bundespolizei in Harburg – und konnten aufatmen: Der Kleine war bereits von Reisenden bemerkt und der Bundespolizei am Hauptbahnhof übergeben worden.

Doch bis die Mutter ihren kleinen Sohn wieder in die Arme nehmen konnte, dauerte es noch eine Weile. Um 18.45 Uhr traf sie auf dem Revier am Hauptbahnhof ein. In der Zwischenzeit hatten die Beamten versucht, den Jungen mithilfe von Kinderspielzeug bei Laune zu halten.