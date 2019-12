Hamburg. Großalarm für Polizei- und Feuerwehr am Sonntagabend: In einem Mehrfamilienhaus an der Bahrenfelder Chaussee ist eine erhöhte Gaskonzentration gemessen worden. Laut der Feuerwehr sind 18 Menschen aus dem Gebäude gerettet worden. Sie blieben unverletzt. Für einen Bewohner kam jedoch die Hilfe zu spät. Die Retter fanden ihn tot in seiner Wohnung.

Für den Rettungseinsatz hat die Polizei die Straße für den Verkehr gesperrt.