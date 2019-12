Hamburg. Ein 81 Jahre alter Autofahrer hat am Freitag auf der Sengelmannstraße in Hamburg-Alsterdorf einen folgenreichen Verkehrsunfall verursacht. An der Karambolage waren insgesamt fünf Pkw beteiligt. Gegen 11.45 Uhr befuhr der Mann laut Polizei die Sengelmannstraße in Richtung Hebebrandstraße. Offenbar versuchte er, zwei Autos zu überholen, fuhr dabei aber in der Mitte zwischen den beiden Fahrspuren.

Dabei rammte er die beiden Pkw und verlor die Kontrolle über sein Auto, so Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Anschließend kollidierte der Rentner mit einem dritten Fahrzeug, das gegen einen vierten Pkw geschleudert wurde. Das letzte Fahrzeug kam auf einem Grünstreifen zum Stehen.

81 Jahre alter Unfallverursacher musste Führerschein abgeben

Der schwerverletzte Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Ihm sei vorsorglich der Führerschein abgenommen worden, so Levgrün. Zudem werde sich der Mann einem Fahrtüchtigkeitstest unterziehen müssen. Ein weiterer Unfallbeteiligter (61) erlitt einen Schock.

Der 35-Jährige, der mit seinem Auto auf dem Grünstreifen landete, klagte über Schmerzen in der Hüfte. Beide Verletzten erklärten, sie seien in der Lage, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein technischer Sachverständiger hinzugezogen.

Die Sengelmannstraße blieb in Richtung Hebebrandstraße während der Unfallaufnahme bis etwa 15 Uhr teilweise gesperrt werden. Dadurch sei es zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, so Levgrün.