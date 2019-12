S-Bahn: Bande von Taschendieben mit Videokameras überführt

Hamburg. Auswertung der Videoüberwachung und eine schnelle Fahndung haben zur Festnahme von drei mutmaßlichen Mitgliedern eines Rings von Taschendieben in Hamburg geführt. Sie sitzen bereits in Untersuchungshaft, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Die beiden beschuldigten Täterinnen (19 und 29 Jahre) und ein Täter (21) sollen seit dem 20. November bis zum 4. Dezember auf den S-Bahnhöfen Ohlsdorf, Wilhelmsburg und am Flughafen Hamburg ihre Opfer vor allem auf Treppen und Rolltreppen bestohlen haben. Dabei, so die Bundespolizei, hätten sie andere Fahrgäste angerempelt und vor allem Portemonnaies gestohlen, die sich in Rucksäcken und Handtaschen befanden.

Bande mit Videoüberwachung überführt

Das Auswerten von Videodaten und eine Observation von Zivilfahndern hätten dann zu den Tätern geführt, die einer siebenköpfigen bosnischen Bande angehören sollen. Zwölf Taten könnten bisher belegt werden.

Die Bundespolizei bitte weitere mutmaßliche Opfer von Taschendieben auf Hamburger Bahnhöfen, sich unter der Telefonnummer 040-66 99 505-600 (Hinweistelefon) zu melden. Außerdem werde man am Hamburger Hauptbahnhof am 10. und am 11. Dezember von 10 bis 16 Uhr einen Stand haben, um über die Diebstähle vor allem in der Vorweihnachtszeit zu informieren.