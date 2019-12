Männer rauben 79-Jährigen in Wohnung aus – Zeugen gesucht

Zwei unbekannte Männer sind in die Wohnung des 79-Jährigen in Hoheluft-Ost eingedrungen (Symbolbild).

Hamburg. Zwei unbekannte Männer sollen am Donnerstagmorgen einen 79-Jährigen in dessen Wohnung in Hoheluft-Ost ausgeraubt haben. Nach Angaben der Polizei klingelten die Täter bei dem Senior in der Heckscherstraße. Dieser betätigte den Öffner für die Haustür und wartete bei leicht geöffneter Wohnungstür auf den unerwarteten Besuch.

Überfallopfer konnte die Täter nicht näher beschreiben

Die Männer sollen die Tür dann gewaltsam aufgedrückt haben und in die Wohnung eingedrungen sein. Im Wohnzimmer stahlen sie Bargeld und eine Uhr, dann flüchteten sie. Der geschockte Bewohner alarmierte die Polizei, konnte die Männer aber nicht näher beschreiben.

Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sollen sich bei der Polizei unter der Rufnummer 040-42806-56789 oder bei einer Dienststelle melden.

( ras )