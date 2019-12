Hamburg. Der Streit begann wohl bereits bereits vor der Rewe-Filiale an der U-Bahn-Station Niendorf Markt: Zwei Männer sollen sich Zeugenaussagen zufolge zunächst nur verbal angefeindet haben, dann verschwand einer der beiden in dem Supermarkt am Tibarg. Einige Minuten später fand sich auch sein Kontrahent dort ein und verlangte, den Streit vor die Tür zu verlegen.

Draußen soll einer der beiden dann eine Waffe, laut Zeugen eine Machete, gezogen und den anderen damit verletzt haben. Dann flüchtete er. Der Verletzte wurde mit einer rund 15 Zentimeter langen Schnittwunde im Gesicht unter Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht. Der Täter ist flüchtig.