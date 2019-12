Räuber bedroht 84-Jährige mit Pistole und erpresst Geld

Die alte Dame war am Dienstagabend in Volksdorf auf dem Heimweg, als ihr ein Mann den Weg verstellte. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei fahndete sofort nach dem Mann, der in Volksdorf eine 84 Jahre alte Frau bedroht hat (Symbolfoto)

Hamburg. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der Dienstagabend in Volksdorf eine 84 Jahre alte Frau bedroht und Geld von ihr erpresst hat. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die Rentnerin um 22.30 Uhr auf dem Heimweg, als auf der Straße Wietreie plötzlich ein Mann an sie herantrat. Er bedrohte die Frau mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld. Die Seniorin übergab dem Räuber daraufhin einen kleinen Geldbetrag aus ihrem Portemonnaie. Daraufhin flüchtete der Räuber in Richtung Frankring.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch die alarmierte Polizei blieb die Suche nach dem Täter erfolglos.

Täter trug dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat eine schlanke, sportliche Figur und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung sowie eine schwarze Mütze. Die Schusswaffe, mit der er die Seniorin bedrohte, war schwarz.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

