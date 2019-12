Rinteln. Eine Seniorin ist in Rinteln (Niedersachsen) im Nachbarsgarten auf Diebestour gewesen. Die Weihnachtsdekoration ihrer Nachbarin hatte ihr offenbar so gut gefallen, dass sie sie selbst in ihren Besitz bringen wollte. Die 75-Jährige machte sich in der Nacht zum Montag auf dem Nachbargrundstück an der Dekoration zu schaffen und nahm Teile davon mit.

Doch ihre 66-jährige Nachbarin hatte vorgesorgt und eine Wildkamera auf dem Grundstück aufgestellt, die die Seniorin bei der Tat filmte. Laut Polizeiangaben wurde Dekoration im Wert von 50 Euro gestohlen.