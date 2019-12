Hamburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 sind am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr mehrere Menschen verletzt worden.

Nach ersten Informationen der Polizei soll an der Anschlussstelle Billstedt in Fahrtrichtung Süden ein Lastwagenfahrer auf einen vor ihm fahrenden Pkw gefahren sein. Das Auto habe sich anschließend überschlagen, zwei weitere Fahrzeuge sind in den Unfallwagen hineingefahren.

Noch wird der Unfallhergang genauer untersucht.

🔴 AKTUELL - Verkehrsunfall zwischen einem LKW und mehreren PKW auf der Autobahn A1 in Richtung Süden zwischen #Hamburg #Öjendorf und #Billstedt

Wir sind vor Ort.#Rettungsgasse hat klasse funktioniert 👍#EinsatzfuerHamburg #THLKWY — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) December 2, 2019

Wohl keine lebensgefährlich Verletzten

Drei Menschen sollen dabei verletzt worden sein, zwei von ihnen schwer. "Da kein Notarzt angefordert wurde, gehen wir davon aus, dass es sich um keine lebensbedrohlichen Verletzungen handelt", so eine Polizeisprecherin.

Die A1 ist derzeit Richtung Süden zwischen Öjendorf und Billstedt voll gesperrt. Der Verkehr staut sich auf der A1 auf mehr als acht Kilometer, betroffen vom Rückstau ist inzwischen auch die Autobahn A24.