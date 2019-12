Zwei Attacken auf Frauen in Altona – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Die Hamburger Polizei fahndet nach einem Mann, der am frühen Sonnabendmorgen in Altona-Altstadt eine Frau attackiert hat. Auch am frühen Sonntagmorgen wurde dort eine Frau angegriffen. Möglicherweise hängen die beiden Angriffe zusammen.

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, war eine 20 Jahre alte Frau am frühen Sonnabendmorgen gegen 3.10 Uhr zu Fuß von der Reeperbahn in Richtung Altona unterwegs, als sie in der Königstraße von einem Unbekannten von hinten attackiert wurde. Der Täter soll die Frau an den Haaren zu sich herumgezogen und schließlich versucht haben, sexuelle Handlungen an ihrvorzunehmen. Die Frau schrie um Hilfe, woraufhin der Angreifer in Richtung Holstenstraße flüchtete. Da das Opfer erst später Anzeige erstattete, war eine Sofortfahndung durch die Polizei nicht möglich.

Der Täter von der Königstraße wird wie folgt beschrieben:

männlich

"südländisches" Erscheinungsbild

etwa 20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,70 m bis 1,75 m groß

sportliche Figur

kurze, dunkle Haare (oben länger als an den Seiten)

gepflegter Vollbart

trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und eine dunkelblaue Trainingsjacke (mit Emblem des Fußballvereins Paris Saint-Germain)

Fast genau 24 Stunden später wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 3.25 Uhr eine 27-jährige Frau in der Sägemühlenstraße in Altona-Altstadt von einem bislang unbekannten Täter angegriffen. Dieser attackierte die Frau von hinten und schlug ihr ins Gesicht. Da ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde, flüchtete der Täter unvermittelt über den Olbersweg in Richtung eines Parks. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann nicht gefasst werden.

Beschreibung des Täters von der Sägemühlenstraße

männlich

heller Hauttyp

etwa 30 Jahre alt

etwa 1,70 m groß

normale bis kräftige Figur

rötliches Haar

Dreitagebart

Spezialisten der Fachdienststelle für Sexualdelikte prüfen jetzt, ob trotz der in Teilen unterschiedlichen Beschreibungen ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Auch wird geprüft, ob der Angriff auf die 27-Jährige ebenfalls aus sexuellen Motiven erfolgte.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

