Hamburg/Lübeck. Regionalbahnen der Linien RB 81/ RE 80 und RE 8 fahren am Freitag seit kurz nach 8 Uhr nicht zwischen Hamburg und Ahrensburg. Laut Bundespolizei wurde am Freitagmorgen an den Gleisen in Wandsbek eine männliche Leiche entdeckt. Während der Ermittlungen und Bergung ist der Zugbetrieb eingestellt.

Fahrgäste werden gebeten, auf die U1 umzusteigen, so ein Bahnsprecher. Zwischen Ahrensburg und Lübeck sollen die Regionalbahnen hingegen regulär fahren.

Wie lange die Streckensperrung noch dauert, können weder Polizei noch Bahn abschätzen. Unklar ist auch, wie der Mann gestorben ist. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen.