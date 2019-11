Hamburg. Das lief extrem ungünstig für einen illegalen Hanfbauer in Hamburg: Am Donnerstagmorgen alarmierten besorgte Bewohner in Fuhlsbüttel die Feuerwehr, weil es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses angeblich verbrannt roch.

Als die Retter in der Preetzer Straße anrückten, um den vermeintlichen Brand zu löschen, stießen sie bei der Durchsuchung einer Wohnung aber nicht etwa auf Flammen, sondern auf eine illegale Marihuana-Plantage. "Der Geruch ging offenbar von den Pflanzen aus", sagte ein Feuerwehrsprecher dem Abendblatt.

Die Polizei brauchte einen Lastwagen, um das gesamte Equipment für die Plantage abzutranportieren.

Foto: Michael Arning

46 Pflanzen beschlagnahmt

Die Feuerwehr rückte ab, die Kollegen von der Polizei hingegen an. Nach Informationen des Abendblatts beschlagnahmten die Beamten in einem etwa 20 Quadratmeter großen Zimmer eine komplette, professionelle Aufzuchtanlage – insgesamt 46 Pflanzen und das aufwendige Belüftungs- und Beleuchtungssystem schleppten die Polizisten aus der Wohnung.

Ob es im Zuge der Durchsuchung auch Festnahmen gab, war zunächst noch unklar. Die Polizie war für eine offizielle Stellungnahme nicht erreichbar.