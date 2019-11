Hamburg. In Billstedt ist es am Mittwochnachmittag gegen 14.16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei Hamburg auf Anfrage mitteilt, sind an der Ecke Schiffbeker Weg/Reclamstraße drei Autos zusammengestoßen.

Dabei wurden drei Personen verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schiffbeker Weg war von 14.30 bis kurz nach 16 Uhr gesperrt.