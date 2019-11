Bremen. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Einbrecher am Bremer Hauptbahnhof zwei Lagerboxen geknackt und daraus diverse Pfandflaschen entwendet. Die Boxen gehörte zu einer Bäckerei und einer Gaststätte.

Nachdem er gegen 4.00 Uhr die Vorhängeschlösser geknackt hatte, bediente sich der Mann an den dort eingelagerten Sachen - 175 PET-Flaschen und 57 leere Bierflaschen.

Doch der Dieb hatte nicht an die Videoüberwachung am Bremer Hauptbahnhof gedacht. Seit Anfang Juni werden dort Aufnahmen von insgesamt t 52 Kameras in die Videoleitstelle der Polizei übertragen und zur Auswertung gespeichert. Mitarbeiter können rund um die Uhr Live-Bilder aus dem Bahnhof verfolgen - so auch den Diebstahl der Pfandflaschen. Die Polizisten stellten den 18-Jährigen samt blauer Säcke, in denen er die Flaschen transportierte.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.