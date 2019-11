Hamburg. Schneeweiße Traumstrände, grüne Tropenlandschaft, Korallenriffe und exotische Tiere: Die Seychellen sind für viele Urlauber ein Luxusurlaubsziel. Eine 39 Jahre alte Hamburgerin hat sich diesen Traum erfüllt und reiste kürzlich Richtung Inselparadies im Indischen Ozean vor der Ostküste Afrikas. Dort lernte die Rahlstedterin einen elf Jahre jüngeren Einheimischen kennen – und zumindest für die 39-Jährige war die Begegnung mehr als ein Urlaubsflirt. Doch die Insel-Liebe entpuppte sich als Albtraum.

Urlaubsliebe schlug und würgte Hamburgerin

Nach ihrem Seychellen-Aufenthalt lud die Hamburgerin den 28-Jährigen in ihre Heimat ein, wie die Polizei Hamburg am Mittwoch mitteilte. Ihre Urlaubsbekanntschaft flog daraufhin nach Fuhlsbüttel und wurde von der 39-Jährigen freudig empfangen. Doch während der 28-Jährige unter Kokospalmen am Strand der Seychellen noch seine liebenswürdige Seite gezeigt haben dürfte, ließ er in Hamburg seine Maske fallen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei eskalierte in der Nacht zum Sonntag ein Streit zwischen der Rahlstedterin und dem Mann. Die Frau wurde dabei "erheblich körperlich misshandelt", sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza. Die 39-Jährige erlitt demnach diverse Knochenbrüche, darunter auch eine Nasenbeinfraktur. Zudem soll der 28-Jährige seine Gastgeberin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihr die Haare teilweise geschoren haben.

Opfer sollte Geld auf die Seychellen überweisen

"Nachdem er die 39-Jährige derart traktiert und eingeschüchtert hatte, verlangte der Mann von der Frau die Überweisung einer größeren Geldsumme auf sein Bankkonto auf den Seychellen", sagte Kaluza. Doch wegen der Sicherheitsmechanismen der Bank scheiterte dieses Vorhaben.

Erst einen Tag nach dem brutalen Angriff ging der 28-Jährige mit seinem Opfer in ein Krankenhaus, damit die Frau behandelt wird. "Aus Angst vor weiteren Repressalien durch den Täter gab die Frau hier fiktive Erklärungen für die Herkunft ihrer Verletzungen ab", sagte Polizeisprecherin Kaluza. Doch bei einem Telefonat mit der 39-Jährigen wurde ein Bekannter misstrauisch und wandte sich an die Polizei.

Haftbefehl gegen Schläger von den Seychellen

Die Beamten fuhren zu der Wohnung der Frau, die sich zu dem Zeitpunkt alleine dort aufhielt. Offenbar fasste sie bei dieser Gelegenheit ihren Mut zusammen und offenbarte sich gegenüber den Polizisten. Der mutmaßliche Schläger konnte wenig später bei seiner Rückkehr vorläufig festgenommen werden. Der 28-Jährige kam inzwischen vor einen Haftrichter. Die Ermittlungen dauern an.