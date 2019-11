Harburg. Die Polizei und das SEK haben am frühen Dienstagmorgen auf der Suche nach einer Schusswaffe drei Wohnhäuser einer Clan-Familie in Seevetal (Landkreis Harburg) gestürmt. Bei den Gebäuden an der Horster Landstraße handelt es sich um ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus und eine Villa.

Die Polizei schlug mehrere Fenster der Gebäude ein, Dutzende Beamte umstellten die Häuser und durchsuchten sie, auch Spürhunde waren im Einsatz..Die Horster Landstraße wurde während des Einsatzes komplett gesperrt.

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Fokus der Ermittlungen stehen drei Jungendliche, ein 18-Jähriger sowie zwei Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren. Sie sollen illegalerweise im Besitz einer erlaubnispflichtigen Schusswaffe sein.

Clan-Familie war in Massenschlägerei verwickelt

Die Verdächtigen sind Mitglieder der polizeibekannten Clan-Familie K., die in der Vergangenheit immer wieder durch Straftaten auffällig geworden ist. Im Sommer 2019 war sie in eine Massenschlägerei mit einer anderen Großfamilie in Maschen verwickelt gewesen.

Fünf der gesuchten Personen wurden in den Häusern angetroffen, die sechste an ihrer Arbeitsstelle. Sie wurden auf verschiedene Polizeireviere gebracht und im Anschluss daran wieder entlassen. Zum Besitz der gesuchten Schusswaffe äußerten sich die Familienmitglieder nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie auch: