Hamburg. Über Monate hat ein taubstummer Analphabet Straftaten begangen, ohne dass die Polizei den 20-Jährigen in Haft bringen konnte. Das kuriose Problem: Dem Mann war nicht rechtssicher zu vermitteln, was ihm vorgeworfen wird. Jetzt ist er dennoch aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann sitzt nicht in Haft, sondern wurde auf richterlichen Beschluss in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht.

Es sind allein in diesem Jahr 32 Taten in Hamburg, vorwiegend in Harburg und Neugraben, sowie 44 Taten im Bereich Stade, die dem 20-Jährigen aus Mazedonien angelastet werden. „Dabei handelt es sich aber nur um die Taten, die auch zur Anzeige gekommen sind“, so ein Beamter. Die besondere Masche: Eldin E. lauerte an Parkhäusern auf seine Opfer, die fast immer Frauen waren. Stiegen sie in ihr Auto und legten sie vorher die Handtasche auf den Beifahrersitz, riss er die Beifahrertür auf und griff sich die Tasche.

In einem Fall lief er auch hinter einem langsam fahrenden Auto her und wollte den Kofferraum öffnen, um Wertsachen zu erbeuten. „Bei den 76 Taten handelt es sich lediglich um die Fälle, die bekannt geworden sind“, sagt ein Beamter. „Man darf davon ausgehen, dass dem Mann noch mehr Straftaten anzurechnen sind, die dann aber nicht zur Anzeige kamen.“

Mann versteht nicht, was ihm vorgeworfen wirft

Der Mazedonier hat eine Unzulänglichkeit in der Strafverfolgung aufgedeckt, die, wie Joachim Lenders, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) es formuliert, „bislang auf dem Rücken der Opfer ausgetragen wurde“. Im Detail: Der 20-Jährige kann nicht lesen und nicht schreiben. Er kann nicht hören und nicht sprechen. Ob er Gebärdensprache versteht, ist nicht bekannt. Für den Erlass eines Haftbefehls oder für eine Verhandlung müsste er aber verstehen, was ihm vorgeworfen wird.

Zudem wird er als unter 21-Jähriger nach dem Jugendstrafgesetz behandelt. Das sieht vor, dass nicht das Tatortprinzip für die Anklage maßgeblich ist, sondern sein Wohnort. Damit war Stade zuständig. Dort aber liegt ein eigens erstelltes Gutachten vor, das aussagt, dass eben nicht davon ausgegangen werden kann, dass er versteht, was ihm angelastet wird.

Selbst ein Aufenthaltsverbot für die Parkhäuser an den Bahnhöfen entlang der S3 zur Gefahrenabwehr konnte nicht gegen ihn verhängt werden. Auch das, so die Einschätzung, kann ihm nicht vermittelt werden.

Polizisten nehmen ihn im Parkhaus fest

Für Elbin E., der im Alltag betreut wird, war das wie ein Freifahrtschein für die Begehung weiterer Straftaten. Die ereigneten sich immer häufiger im Hamburger Bereich. Vor allem dann wurde er aktiv, wenn ihm das Geld ausging. Dabei wurde er, wie es ein Polizist sagt, „immer aggressiver“. Mehrere Taten, die ihm angelastet werden, sind als räuberischer Diebstahl und damit als Verbrechenstatbestand eingestuft worden.

Am Freitag war Elbin E. erneut unterwegs. Im Parkhaus an der Hörstener Straße suchte er sich ein Opfer. Wieder war es eine Frau mit Handtasche. Mit ihr fuhr er im Fahrstuhl zum Parkdeck. Dann verfolgte er sie. Offenbar hatte die Frau geahnt, was er vorhat. Als sie sich ins Auto setzte, verriegelte sie sofort die Türen. Der 20-Jährige bekam sie nicht auf, rüttelte daran und versuchte zu flüchten. Er kam nicht weit. Zivilfahnder der Polizei, die eigens im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes wegen der Elbin E. zugerechneten Tatserie in dem Parkhaus waren, nahmen ihn fest.

Diesmal wurde nicht ein Antrag auf Haftbefehl wegen der Straftat gestellt. Diesmal wurde die einstweilige Unterbringung beantragt. Die kann erfolgen, wenn jemand im Zustand der vollen oder verminderten Schuldunfähigkeit Straftaten begeht. Auch diese Maßnahme wird innerhalb von 24 Stunden von einem Richter überprüft. Am Montag atmete man bei der Polizei auf, als ein entsprechender richterlicher Beschluss erfolgte. Eldin E. war „dringeblieben“.

Immer wieder waren Zivilfahnder auf ihn angesetzt

Für die Polizei im Süden der Stadt ist das eine deutliche Entlastung. Über Wochen waren immer wieder Schwerpunkteinsätze unter hohen personellem Aufwand durchgeführt worden, um den 20-Jährigen zu stoppen. Vor allem Zivilfahnder waren dafür eingesetzt worden. „Diese für die repressive Kriminalitätsbekämpfung äußerst wichtigen Beamten fehlten dadurch an anderer Stelle“, sagt Lenders. „Der Einsatz war aber gerechtfertigt. Man kann als Polizei ja nicht achselzuckend zuschauen, wenn man weiß, dass so eine Person unterwegs ist.“

Der Fall zeige aber auch, wie die Justiz ausgerichtet sei. „Wir haben ja nicht nur einen Täter“, sagt Lenders. „Wir haben eine Vielzahl von Opfern, vor allem Frauen, die diese überfallartigen Taten in Parkhäusern sicherlich nachhaltig belastet haben. Wenn der Staat mit seinem Gewaltmonopol da nicht in der Lage ist, seine Bürger vor so einem Menschen zu schützen, hat man, so sehe ich es, Nachbesserungsbedarf.“ Wie lange Eldin E. in der geschlossenen Unterbringung bleibt, ist nicht abzusehen.