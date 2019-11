Hamburg. Zwei Fälle von mutmaßlich gefährlichen Männern haben der Hamburger Polizei erhebliche Arbeit beschert. In einem Fall sollte sogar ein Bus der Hochbahn entführt werden. Das endete zum Glück glimpflich. Die Bedrohungslage war jedoch gegeben.

Die Bundespolizei hat einen völlig betrunkenen Mann festgenommen, der im Bahnhof Landungsbrücken eine Frau auf das Übelste beleidigt und ihr sogar Schläge angedroht hatte. Zeugen beobachteten die Auseinandersetzung am Sonntagmorgen und alarmierten die Polizei. Als diese eintraf, ging sie sofort dazwischen.

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, der 30 Jahre alte Mann habe sich nicht beruhigen lassen und bat sogar noch Passanten, ihm zu helfen. Als die Polizisten den Radalierer festnahmen, leistete dieser massiven Widerstand. Zudem beleidigte er nun die Beamten und "rief lautstark Sätze wie 'ich töte euch', 'ich töte eure Kinder'", sagt Sprecher Thomas Hippler.

Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille

Der 30-Jährige kam in Gewahrsam. Hippler: "Nach vier Stunden erklärte sich der Mann mit einem Atemalkoholtest einverstanden, der einen Wert von fast zwei Promille ergab." Erst nachdem er sich wieder beruhigt hatte, konnte er das Revier am Hamburger Hauptbahnhof verlassen.

Die Beamten leiteten gegen den 30-Jährigen Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ein.

Betrunkener will Bus entführen

In einem Fall vom Sonnabend, der erst am Montag bekannt wurde, hat ein Mann mit einer vorgetäuschten Schusswaffe in Steilshoop einen Bus der Hochbahn betreten und die sofortige Abfahrt verlangt. Vorausgegangen war am Sonnabendmorgen ab 7.40 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern, 36 und 38, der in eine Schlägerei in einem Bus in Barmbek mündete. Diesen Streit konnte die Polizei befrieden, beide zeigten sich gegenseitig an.

Später drohte der 36-Jährige damit, um sich zu schießen. Der laut Polizei aus Sierra Leone stammende Mann kam zunächst in ein Krankenhaus und bestieg später erneut einen Bus, verlangte vom Busfahrer die Abfahrt, drohte erneut, um sich zu schießen und täuschte einen Schusswaffenbesitz vor.

Niemand solle den Bus verlassen. Außerdem hat er laut Polizei darum gebeten, dass sein Kontrahent aus dem vorangegangenen Streit verhaftet werde. Diese Wünsche konnte der Busfahrer nicht unmittelbar erfüllen.

An der Steilshooper Allee griffen die Polizisten erneut zu und verhafteten den mit 2,58 Promille alkoholisierten Mann. Verletzte gab es nicht. Der polizeibekannte Randalierer kam in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung. Eine Waffe hatte er nicht.