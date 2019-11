Hamburg. Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein 16-Jähriger am frühen Sonntagmorgen mit der Polizei in Harburg geliefert. Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche mit dem Skoda Oktavia seines Vaters viel zu schnell auf dem Harburger Ring unterwegs. Als die Beamten das Fahrzeug um 1.40 Uhr kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer das Anhaltesignal und ergriff die Flucht. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und brachte andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Der Jugendliche flüchtete zu Fuß weiter

Als er in den Eißendorfer Mühlenweg abbiegen wollte, touchierte er einen geparkten Pkw. Doch auch das konnte ihn nicht stoppen. Erst in der Triftstraße endete die wilde Fahrt, weil ein entgegenkommender Streifenwagen die Weiterfahrt blockierte. Bei dem Versuch, an diesem Wagen vorbeizukommen, kollidierte der Skoda mit dem Polizeifahrzeug. Daraufhin setzten der Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer ihre Flucht zu Fuß in verschiedene Richtungen fort. Der Fahrer konnte kurz darauf gestellt werden und wurde vorläufig festgenommen.

An dem Streifenwagen und am Skoda entstanden erhebliche Sachschäden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.