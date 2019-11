Hamburg. Großer Schrecken beim Handballspiel: In der Arena Süderelbe in Neugraben ist am Sonnabend gegen 18.45 Uhr plötzlich ein Lautsprecher in sechs Meter Höhe in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr wurde alarmiert, die Halle an der Straße Neumoorstück evakuiert.

Feuerwehr sucht Arena Süderelbe mit Wärmebildkamera ab

"Der Lautsprecher wurde mit einem C-Rohr gelöscht", sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr. "Wir haben die Umgebung danach noch mit einer Wärmebildkamera abgesucht." Dabei habe es aber keine Auffälligkeiten gegeben. Die Mopo hatte zunächst darüber berichtet.

Die Halle wurde belüftet, der Einsatz beendet. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist noch unklar, vermutlich handelt es sich aber um einen technischen Defekt. Die Arena Süderelbe ist das sportliche Zuhause des Turnvereins Fischbek von 1921.