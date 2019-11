Hamburg. Es ist 23.15 Uhr am Freitagabend, der 38 Jahre alte Angestellte des Kiosks in der Bismarckstraße in Hoheluft-West ist in einem Nebenraum: Plötzlich stürmen drei Männer in das Geschäft, einer kommt auf ihn zu und schreit "Überfall!", die beiden anderen durchwühlen die Kasse.

Der Mann kommt mit dem Schrecken davon: Nachdem er ihnen sein Smartphone und sein Portemonnaie ausgehändigt hat, die Kassenschublade leer geräumt ist, verschwinden die Männer wieder. Einer der drei dunkel gekleideten Männer sei mit einer Pistole bewaffnet gewesen, sagt der Kioskangestellte der Polizei.