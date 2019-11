Hamburg. Ein älteres Ehepaar hatte am Donnerstagabend in Blankenese großes Glück: Der 81 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war beim Abbiegen auf die Einfahrt des Strandwegs an einem Steinwall hängen geblieben. Das Fahrzeug drohte abzustürzen. Der Mann und seine Ehefrau konnten sich aber noch über die Beifahrertür retten und alarmierten die Feuerwehr.

Als die Retter eintrafen, hing der Mercedes bereits in einem 45-Grad-Winkel gen Abhang. Mithilfe eines Rüstwagens zogen Feuerwehrleute das Fahrzeug wieder zurück auf die Straße. Das Ehepaar war auf dem Weg zu einer Veranstaltung des "Blankeneser Segel-Club e.V.", als das Unglück passierte.