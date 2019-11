Hamburg. Bei einem verheerenden Brand in Rissen sind zwei Frauen gestorben. In einem Einfamilienhaus an der Straße Hexentwiete war am Donnerstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten entdeckten Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort waren, zwei leblose Personen.

Um 10.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem freistehenden Einfamilienhaus alarmiert, in dem sich zwei miteinander verbundene Einliegerwohnungen befinden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern. Der Einsatzleiter forderte sofort Verstärkung an, wie Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly dem Abendblatt sagte.

Feuerwehr findet zwei leblose Frauen vor

Als die Feuerwehrleute in dem Haus die Flammen, die auch das Dach beschädigten, bekämpften, machten sie eine schreckliche Entdeckungen: Sie stießen auf zwei leblose Personen, die sofort nach draußen gerettet wurden. "Es handelt sich um eine jüngere und eine ältere Frau", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Identifiziert seien die Brandopfer noch nicht.

Eine der Frauen wurde bereits tot aus dem Gebäude geborgen. "Die andere Person wurde reanimiert", sagte Feuerwehrsprecher Wesselly. Doch auch diese Frau starb noch vor Ort.

Das Feuer an sich konnte schnell gelöscht werden. Jedoch dauern die Nachlöscharbeiten und Aufräumarbeiten noch an, sagte Wesselly am Mittag. "Die Brandermittler sind bereits vor Ort", sagte Polizeisprecher Abbenseth. Die Feuerwehr war mit 48 Einsatzkräften vor Ort, darunter auch drei Freiwillige Feuwehren.