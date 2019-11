Hamburg. Ermittler des Rauschgiftdezernats haben am Dienstag Durchsuchungsbeschlüsse gegen drei Männer in Harburg vollstreckt, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig mit Drogen zu handeln. Die Beamten stellten unter anderem 105 Gramm Heroin sicher.

Zuvor hatte die Polizei wochenlang ermittelt. Dabei fanden die Beamten heraus, dass ein 51-Jähriger zusammen mit einem 40-Jährigen in Harburg offenbar gewerbsmäßig mit Rauschgift handelt. "Die Drogen dürfte der 51-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen regelmäßig von einem 38-Jährigen bezogen haben", sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der drei Männer, die am Dienstag vollstreckt wurden.

Polizei beschlagnahmt auch verschreibungspflichtige Tabletten

Den 38-jährigen mutmaßlichen Lieferanten trafen die Ermittler direkt vor der Wohnanschrift seines Abnehmers. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Mann wurden 50 Gramm Heroin und ein Gripbeutel Marihuana gefunden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 51-Jährigen stießen die Beamten auch auf dessen 40-Jährigen vermuteten Komplizen. Die Ermittler beschlagnahmten vor Ort circa 30 Gramm Marihuana, verschreibungspflichtige Tabletten, zwei Feinwaagen, ein Handy sowie mögliches Dealgeld. Bei dem 40-Jährigen stellten die Polizisten zwei Handys sicher. In seiner Wohnung hatten die Beamten weniger Glück – dort konnten keine Beweismittel entdeckt werden.

Fündig wurde die Polizei dafür in der Wohnung des 38-Jährigen in Rönneburg. Dort stellten die Ermittler rund 55 Gramm Heroin, mutmaßliches Streckmittel und eine Feinwaage sicher. Polizeisprecherin Kaluza: "Der 38-jährige Lieferant wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter zugeführt." Die Ermittlungen dauern an.