Hamburg. Erst gingen sie in Eilbek auf Diebestour, danach flüchteten sie im Auto – mit einem Kleinkind auf dem Rücksitz. Bilanz der halsbrecherischen Flucht: dreifacher Blechschaden und ein beschädigter Lichtmast.

Am Montagmittag hatten drei Frauen nach Angaben der Polizei gegen 13.30 Uhr ein Friseurgeschäft an der Friedrichsberger Straße betreten und täuschten Interesse für ein Shampoo vor. Eine der Frauen zückte einen großen Geldschein. Die Friseurin suchte daraufhin in ihrem eigene Portemonnaie nach Wechselgeld.

„Durch geschickte Ablenkungsmanöver gelang es den drei Frauen neben mehreren Kosmetikprodukten schließlich auch das Portemonnaie der Geschädigten an sich zu nehmen“, sagt Polizeisprecherin Nina Kaluza. Auf ihrer Flucht hätten die Frauen die gestohlene Geldbörse aber gleich wieder verloren.

Haupttäterin flüchtet – mit Kleinkind auf dem Rücksitz

Die mutmaßliche Haupttäterin, so die Polizei, sei dann in ein offenbar auf sie wartendes Fahrzeug eingestiegen, während ihre Komplizinnen zu Fuß weiter geflüchtet seien. Unter Missachtung mehrerer Verkehrsregeln raste der Fluchtwagenfahrer unter anderem entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße und über eine rote Ampel.

In der Maxstraße keilten schließlich zwei Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, das Auto mit ihren eigenen Fahrzeugen ein, stoppten so die Diebin und ihren Helfer.„Da der Beschuldigte durch Vor- und Zurücksetzen seines Wagens versuchte, die Flucht fortzusetzen, kollidierte er mit den beiden Fahrzeugen der Zeugen sowie mit einem Lichtmast“, so Kaluza.

Polizei übergibt Kind dem Notdienst

Bis zum Eintreffen der Polizei hielten die Zeugen den Fahrer (26) und die mutmaßliche Diebin (26) fest.

In dem Fluchtauto saß zudem das vier Jahre alte Kind der Verdächtigen. Es wurde dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben, die beiden Erwachsenen festgenommen. Unklar ist, ob dem 26-Jährigen das nicht versicherte Fluchtfahrzeug auch gehörte. Ihm sei zudem der Führerschein abgenommen worden.