Hamburg. Noch mehr Glück kann man kaum haben: Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Sonnabend im Bahnhof Dammtor von einem Regionalexpress überrollt worden – der Betrunkene wurde dabei nur so leicht verletzt, dass er zunächst in den Zug einstieg, um mit ihm weiterzufahren.

Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, bemerkte der Lokführer eines Regionalexpress aus Kiel bei der Einfahrt in den Bahnhof Dammtor gegen 3.30 Uhr den im Gleisbett schlafenden Mann. Rechtzeitig bremsen konnte er nicht mehr, der Zug überrollte den 21-Jährigen.

Betrunkener will mit dem Zug weiterfahren, der ihn gerade überrollt hat

Der augenscheinlich betrunkene Mann erlitt zu seinem riesigen Glück nur Verletzungen am Oberarm. Nachdem er vom Zugpersonal angesprochen worden war, konnte er das Gleisbett aus eigener Kraft verlassen und setzte sich in den Zug.

Erst die inzwischen alarmierten Bundespolizisten und Rettungskräfte konnten den Mann zum Aussteigen überreden. Er wurde vor Ort versorgt und ins Krankenhaus gebracht, wo sein Arm operiert werden musste. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Bundespolizei warnt aus diesem Anlass erneut vor dem Aufenthalt in den Gleisen: "Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen kann zu schweren Unfällen führen."