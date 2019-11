Hamburg. So schnell wie die Feuerwehr: In Hamburg-Hausbruch hatte es ein kleiner Junge am Freitag besonders eilig. Seine Mutter rief noch die Feuerwehr, weil die Wehen eingesetzt hatten. Doch bis ins Krankenhaus schaffte es die Frau nicht mehr. Stattdessen kam es zu einer unfreiwilliger Hausgeburt, bei der Sanitäter der Feuerwehr unterstützten.

Am Freitagmittag um 12.31 Uhr wählte die werdende Mutter den Notruf 112 – wegen zunehmender Wehentätigkeit. "Umgehend wurde ein Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache Süderelbe an die Einsatzstelle entsandt", sagte Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann. "Vor Ort stellten die Notfallsanitäter fest, dass das Fruchtwasser bereits abgegangen war und die Geburt bereits eingesetzt hatte."

Feuerwehr: Mutter und Kind wohlauf

Nur 14 Minuten nachdem die Frau die 112 gewählt hatte, kam der kleine Junge mit Unterstützung der Besatzung des Rettungswagens zur Welt und konnte abgenabelt werden. "Mutter und Kind waren nach der Geburt wohlauf und wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus befördert", sagte Diekmann. Um den Säugling und seine Mutter schonend aus der Wohnung zu transportieren, wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Unterstützung eingesetzt.

Acht Einsatzkräfte waren bei dem besonderen Ereignis vor Ort. "Wir wünschen dem neuen Erdenbürger und der Familie alles Gute", teilte die Feuerwehr am Freitagnachmittag mit.