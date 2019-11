Hamburg. Bei der Explosion einer Gasflasche in einem Kleingartenverein in Hamburg-Horn ist ein Mann am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Er wurde noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und kam dann mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Gartenlaube brannte bei dem durch die Explosion ausgelösten Brand vollständig aus.

Die Feuerwehr konnte die Gartenlaube nicht mehr retten.

Foto: TV News Kontor

In dem Kleingartenverein am Rhiemsweg in der Nähe der Horner Rennbahn und des Horner Kreisels gab es große Aufregung. Die Feuerwehr war laut Lagedienst mit einem Löschzug und einer Freiwilligen Feuerwehr vor Ort und setzte große C-Rohre ein.

Rund um die Anlage breitete sich Rauch aus, der weithin sichtbar war. Das hatte viele Anrufe besorgter Bürger ausgelöst.