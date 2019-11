Hamburg/Itzehoe. Ein 52 Jahre alter Mann hat sich am Freitagabend eine riskante Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Nach deren Angaben fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 21.30 Uhr ein Ford Transit auf der A7 in Hausbruch auf. Obwohl auf diesem Abschnitt Tempo 120 erlaubt ist, fuhr der Autofahrer mit 150 km/h Richtung Norden. Auch vor dem Elbtunnel, wo nur noch Tempo 80 erlaubt ist, fuhr der Mann ungebremst weiter.

Die Polizisten wollten den Fahrer des Transporters kontrollieren und forderten ihn auf, die Autobahn in Bahrenfeld zu verlassen. Doch der Mann gab Gas und flüchtete über die A23. Dabei soll er zahlreiche Autofahrer mit seiner riskanten Fahrweise gefährdet haben. Mit völlig überhöhter Geschwindigkeiten habe er immer wieder den Fahrstreifen gewechselt und auch den Standstreifen genutzt, um andere Autofahrer zu überholen, teilte die Polizei mit.

Zugführer muss eine Vollbremsung einlegen

19 Streifenwagen waren im Einsatz und forderten den Mann immer wiederauf, anzuhalten. Doch der Fahrer ignorierte dies. "Teilweise schaltete der Fahrer das Licht des Fahrzeugs aus und bedeckte mit einem Kleidungsstück sein Gesicht", sagt Polizeisprecherin Evi Theodoridou und fügt hinzu: "Im weiteren Verlauf deutete der 52-Jährige mehrfach das Verlassen der Autobahn an, verließ diese letztlich an der Anschlussstelle Horst/Elmshorn und flüchtete weiter in Richtung Horst."

In Horst umfuhr der Mann bei geschlossener Halbschranke und Rot einen Bahnübergang. Ein Zugführer musste eine Schnellbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Als der Ford-Fahrer erneut auf die A23 fahren wollte, gelang es der Besatzung eines zivilen Polizeiautos, den Transporter abzudrängen und den Fahrer nach mehr als 60 Kilometern Verfolgungsjagd zu stoppen. Bei der Kontrolle zeigte der Mann den Beamten einen DDR-Führerschein. Dieser stellte sich aber schnell als Fälschung heraus. Der 52-Jährige hat keinen Führerschein und ist sogar Wiederholungstäter. Er befinde sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf Bewährung, so die Polizeisprecherin.